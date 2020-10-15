ضباط الشرطة الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

أدى خريجو كلية الشرطة الجدد اليمين، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرجهم، اليوم الخميس، مرددين القسم: «أقسم بالله العظيم ثلاث مرات، أن أحافظ على النظام الجمهوري وأحترم الدستور والقانون ورعاية سلامة الوطن، وتأدية الواجب بالذمة والصدق».وصدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح خريجي وخريجات الضباط رتبة ملازم تحت الاختبار.ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أوائل طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وقسم الدراسات العليا، نوط الامتياز من الطبقة الثانية، خلال حفل تخرجهم المقام بأكاديمية الشرطة.كما منح الرئيس السيسي، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، نوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى أول الطلبة الوافدين.