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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الهبوط الأرضى بشارع 45 بعد إصلاحه

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، موقع الهبوط الأرضي الذي وقع مساء أمس بشارع 45 أمام شارع 14، بحي المنتزه أول، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح به، بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، واللواء أمجد أنور، مدير مرور الإسكندرية، وممثلي شركات المرافق والجهات المعنية.

ووجه المحافظ شركات المرافق والجهات التنفيذية المعنية بالدراسة الدقيقة لأسباب الهبوط بالموقع لمنع عدم حدوث ذلك مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه عقب حدوث الهبوط الأرضي بشارع 45، انتقل على الفور للموقع، وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وفتح الطريق أمام المارة والمركبات.

وكان قد شهد شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، مساء أمس، هبوطا أرضيا بمنتصف الشارع الرئيسي، دون وقوع أي خسائر.

وتفاجئ المارة بشروخ في القشرة الأسفلتية أمام شارع 14 المتفرع من شارع 45 ووقوع هبوط مفاجئ، أدى إلى ذعر المواطنين وتوقف حركة المرور والسير في المنطقة.
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

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