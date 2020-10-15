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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد حادث فتاة المعادي..4 خطوات للإبلاغ عن التحرش في الشارع

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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التحرش هو الفعل المتجسد من خلال تعدي باللفظ، حركات ذات إيحاءات جنسية، لمس أجزاء من الجسد، وقد يتطور الأمر إلى الاغتصاب، مما يتسبب في أذى معنوي وجسدي للضحية.

وقال الدكتور حسام منصور، إخصائي الطب النفسي، إن ظاهرة التحرش أصبحت ظاهرة منتشرة في مجتمعنا، والتي تسبب في أذي نفسي للأشخاص الذين يقع عليهم التحرش سواء باللفظ أو لمس جزء من الجسم.

وأكد أن التكتم علي الاعتداءات والتحرشات الجنسية، بسبب الخوف والخجل كارثة تؤدي إلي زيادة انتشاره، والاعتداءات الجنسية تسبب ضائقة نفسية صعبة بالنسبة لمن وقع ضحية لها، فإن نسبة المبلغين عنها فعليًا قد لا تتجاوز الثلث ولكن يمكنكي اتباع بعد الخطوات للبلاغ عن المتحرش:

الجرأة وعدم الخوف:
من اول الأمور التي يمكن من خلالها التصدي لظاهرة التحرش هي الجرأة وعدم الخوف حتي يكون لدينا قدرة علي التصدي للمتحرش.

الإبلاغ عن المتحرش:
الإبلاغ عن التحرش لدى الإدارة أو الجهات المسؤولة عن فرض القانون خطوة لابد من القيام بها للحد من الظاهرة، إضافة إلي أن المتحرش ينال عقابه،فعدم التبليغ يعني تفاقم الأزمة.

الاحتفاظ بأي دليل:
من الضروري أن يتم الاحتفاظ بأي دليل، إضافة إلى تقرير مفصل عن الوقائع المعنية وما أعقبها.

إبلاغ الأهل:
يعتبر الكشف عن السر لأفراد العائلة والتوجه لتلقي المساعدة أمرًا معقدًا وصعبًا للغاية بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا للإعتداء الجنسي، فهم يفضلون تجاهل ونسيان الحدث أكثر من التحدث عنه، ومناقشته مع أشخاص مقربين.

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