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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيسي يستعرض حرس الشرف أثناء احتفال كلية الشرطة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
السيسي
السيسي
مريم جبل وعمرو المزيدي
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استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي حرس الشرف خلال حضور احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020.

ويشهد الرئيس السيسي الحفل في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة، وعدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، وأسر الخريجين، في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتعد كلية الشرطة من أقدم الكليات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء مدرسة البوليس في ثكنات عابدين 1896 لمدة 10 سنوات، ثم صدر أول قانون للمدرسة في 1907 حتى 1924، حيث تغير اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس 1925 حتى 1952، وبعدها بعام تغير اسمها إلى كلية الشرطة حتى سنة 1974، وبعدها بعام أصبحت كلية الشرطة أحد كيانات أكاديمية الشرطة.

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