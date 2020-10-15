رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى يستعرض اللمسات الأخيرة لتنظيم «أسبوع القاهرة للمياه»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
طباعة
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة ورئيس اللجنة اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، والمقرر تنظيمه خلال الفترة ١٨-٢٤ أكتوبر الجاري للعام الثالث على التوالي، للوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم الأسبوع.

وتم متابعة اللمسات النهائية لافتتاح الأسبوع ومراجعة الأجندة في ضوء الحرص على خروجه في أفضل صوره

وأكد الدكتور عبد العاطي، على تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه والفائزين في كافة المسابقات ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه.

وشدد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أسبوع القاهرة للمياه للتعامل مع فيروس COVID 19 المستجد، كما سيتم تكريم أبناء الوزارة المتميزين والذين تمكنوا من إدارة الأزمات خلال مواسم السيول والفيضان بالشكل الأمثل، وأيضًا تكريم شباب الوزارة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.

وجدير بالذكر أن حفل الإفتتاح بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وماسيج بوبواسكى ممثل الإتحاد الأوروبي، ولويس فاشون زئيف المجلس العالمي للمياه، والأميرة سُمية بنت الحسن مبعوثة منظمة اليونيسكو للعلوم والسلام ورئيس الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولفيف من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بمجال المياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وتجدر الإشارة الى أن أسبوع القاهرة للمياه يتم تنفيذه للعام الثالث على التوالى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي

و يعتبر "أسبوع القاهرة للمياه" بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، ويُعقد هذا العام تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021".

كما يهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

موضوعات متعلقة

«أمن البحيرة» يكشف حقيقة اختطاف طفل من والدته بدمنهور

حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة الرحاب في بورسعيد

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

رئيس أكاديمية الشرطة: تخرج 1501 طالب بنسبة نجاح 99.6%

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة: نيوزيلندا تتحول بالفعل بسبب تغير المناخ

«جوجل» يعيد شاب إلى أسرته بعد 12 عامًا من اختطافه

أستراليا ترصد مليون دولار مكافأة مقابل معلومات فى قضية مقتل سائحة ألمانية

النفطى يتراجع عن تدريب النجم الساحلى التونسى

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

الليلة.. مختارات غنائية رومانسية من أشهر الأوبرات العالمية

«سينما مصر» تكرم اسم نور الشريف وبوسى وأحمد فؤاد سليم

ورشة لتعلم «نسيج نول الكليم» ببيت السنارى.. اليوم

«يهود مصر القرائين» و«الغول».. جديد للكاتب أحمد زكريا عن دار روافد