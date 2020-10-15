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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13754 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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سجل المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد 13 ألفا و754 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 14 ألفا و231 إصابة في اليوم السابق؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و354 ألفا و163 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 286 وفاة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 23 ألفا و491 وفاة.

وأضاف البيان أن من بين الإصابات الجديدة 3427 حالة لم تظهر عليها أي أعراض مرضية، أي بنسبة 24.9% من المصابين الجدد.

وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 3942 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبرج بـ638 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 439 حالة.

وأوضح البيان أن 8392 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في عموم روسيا 1048097 شخصا.

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