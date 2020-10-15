حبس عاطل لتصنيعه هيروين بالإسماعيلية 4 أيام

قررت نيابة الإسماعيلية حبس عاطل يصنع المواد المخدرة في منزله، 4 أيام على ذمة التحقيق.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومتا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بتصنيع شخص المواد المخدرة داخل منزله بالإسماعيلية.وعلى الفور شكلت مديرية أمن الإسماعيلية، فريقًا وتمكنت من ضبطه داخل منزله، أثناء تصنيع المواد المخدرة، وعثروا بحوزته على أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 1.500 كيلو جرام، وكمية من خليط مخدر الهيروين بمواد أخرى معدة للكبس وزنت 15 كيلو جراما، بإجمالى أوزان 21.500 كيلو جرام، وعدد من الأدوات والمعدات التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع "سيارة للانتقال لعملائه، مبلغ مالى حصيلة ما تم بيعه، ميزان لوزن المخدرات، وهاتف محمول لسهولة التواصل مع عملائه".بمواجهته اعترف بتصنيعه للمواد المخدرة، والتي وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريبًا، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.