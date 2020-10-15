السكة الحديد تعلن تأخيرات الوجهين البحري والقبلي اليوم

أعلنت السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس 15 أكتوبر، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.أولًا: خط القاهرة الإسكندريةمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقةثانيًا: خط القاهرة السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة- أسيوط أسوان مدة ٣٠ دقيقةثالثًا: خط بنها بورسعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقةرابعًا: خط طنطا المنصورة دمياطمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقةخامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورةمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقةوتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.