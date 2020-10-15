القبض على عاطل أشعل النيران في والدته بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قويسنا التابعة لمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل أشعل النيران في والدته محدثًا بها إصابات، وتم نقلها على أثر ذلك للمستشفى للبدء في تلقي العلاج.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بوصول "ن، ا، م" 65 عاما مقيمة قرية أجهور الرمل دائرة المركز إلى المستشفى العام، مصابة بكدمات وحروق، جراء قيام نجلها بالتعدي عليها.وبالانتقال والفحص، تبين لرائد أحمد شمس، رئيس مباحث قويسنا، قيام نجل المصابة "م، ع،ج" 30 عام بالتعدي عليها وإشعال النيران بها بسبب الخلافات العائلية، وتم إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.