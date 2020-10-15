رفع 200 طن مخلفات زراعية في أرمنت بالأقصر

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالأقصر، برئاسة العميد عبد الله عاشور، أعمال حملة النظافة والتجميل.وقال عاشور، في بيان، إنه تم رفع 200 متر2 ناتج مخلفات أشجار ومقالب عشوائية بشارع مرشح المياة بمدينة أرمنت الوابورات، كما تم رفع أتربة ومقالب عشوائية بكوبري أبوبرعي بقرية السلام، وبقرية الرزيقات تم زراعة نباتات زينة وتجميل مدخل طريق الوادي الجديد،كما تم نظافة وتجميل الطريق السريع الغربي مصر أسوان، من بداية حدود المركز مع مركز ومدينة الطود حتى حدود مركز ومدينة إسنا، وتم رفع مخلفات الأشجار ورفع الإشغالات وجاري العمل بصفة يومية بقرى المركز والمدينة.