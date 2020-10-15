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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يصدر قرارات جمهورية بالموافقة على 3 اتفاقيات دولية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
السيسي
السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم ٣٦٢ لسنة ۲۰۲۰ بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ۲۰۲۰۳۱۷.

كما أصدر الرئيس السيسي، قرار رقم ٤٢٦ لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٩٧٥۱۱۱۳، حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بتاریخ ۲۰۲۰٥۷.

وأصدر الرئيس السيسي، أيضًا قرار رقم 445 لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني (كابيتال ليمتد)، وبنك أبوظبي الأول، وأطراف أخرى بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية "اتفاقية الشروط التجارية، واتفاقية التسهيلات التقليدية، واتفاقية التسهيلات الإسلامية"، أبرمت بين ذات الأطراف بتاریخ ۲۰۲۰۷٢٠، وصدرت بشأنها قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٢٨ و٤٢٩ و٤٣٠ لسنة ۲۰۲۰ الموقعة بتاريخ ۲۰۲۰٨٤.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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