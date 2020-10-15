معارك مستمرة بين أذربيجان وأرمينيا وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة

تواصل كل من أرمينيا وأذربيجان الاشتباكات الحادة وأعمال العنف بينهما في إقليم ناجورني كاراباخ، فضلا عن تبادل الاتهامات لبعضهما بشن هجمات جديدة على الإقليم الانفصالي، حيث يستمر القتال العنيف لأسبوع ثالث على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، مساء أمس، أنها تحتفظ بالحق في استهداف الأهداف العسكرية الأذربيجانية وتحركات القوات.جاء ذلك بعد إعلان الجيش الأذربيجاني، أنه دمر نظام الصواريخ الأرميني المصمم "لإلحاق إصابات بين السكان المسالمين وتدمير البنية التحتية المدنية".ونفى المسؤولون الأرمينيون حتى الآن توجيه أي ضربات لأذربيجان، وهو ادعاء تعترض عليه الأخيرة، وقالوا إن المعدات العسكرية التي ضربتها القوات الأذربيجانية كانت موجودة على الأراضي الأرمينية خارج منطقة الصراع في ناجورنو كاراباخ، ونفوا استهدافهم للمدنيين.كما أدانت وزارة الخارجية الأرمينية "محاولة أذربيجان للعدوان العسكري على أراضي أرمينيا"، وحذرت من "عواقب عسكرية وسياسية لا رجعة فيها".في حين قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إنه ليس لديها أي أهداف عسكرية على الأراضي الأرمينية، واتهمت بدلًا من ذلك أرمينيا بمحاولة "توسيع جغرافية الصراع".