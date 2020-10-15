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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

25 شركة مصرية تشارك بـ«هاتس».. و2.3 مليار دولار صادرات مستهدفة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
شركة مصرية
شركة مصرية
دعاء أبو العزم
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أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق معرض "هاتس ايجيبت" على مدار يومي 27 و28 أكتوبر 2020، بمشاركة 25 شركة بمجالات وقطاعات الأجهزة الكهربائية، وأدوات المائدة والمطبخ، وتجهيزات المطابخ، والإضاءات الداخلية.

وأضاف المجلس التصديري فى بيان له اليوم، أن الدورة الثانية من HATS Egypt سيتم عقدها خلال المنصة الإلكترونية العالمية Vfairs.

وأشار المجلس إلى أنه من المقرر تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بين أكثر من 100 مشتري من أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى مجموعة من أهم المصنعين المصريين، حيث يشارك بالمعرض 25 شركة مصرية.

ومن جانبها، قالت مى حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إن هذا الحدث يأتي في إطار استراتيجية المجلس لدعم المصدرين المصريين من خلال تنظيم أنشطة تسويقية تساعد على فتح أسواق جديدة وخلق فرص تصديرية.

وعن رؤية المجلس لزيادة الصادرات، كشفت حلمي، أن المجلس يستهدف الارتفاع بالصادرات من 2 مليار دولار عام 2020 إلى 2.3 مليار دولار عام 2021 بزيادة قدرها 15% ضمن خطة زيادة الصادرات، والتي ترتكز على إرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك فى المعارض الدولية، وأخيرا تنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضا.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل على خطة لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد آليات العمل، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، مضيفة أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن المصدر من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجى.

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