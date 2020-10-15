73 وفاة و5062 إصابة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 5 آلاف و62 حالة إصابة، و73 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 281 ألفًا و239 إصابة، مشيرا إلى أن إجمالي الوفيات 5 آلاف و302 وفاة، في حين تماثل 951 شخصًا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 119 ألفًا و650 متعافٍ.وحسب "يوكرينفورم" تم تسجيل ما يصل إلى 5 آلاف و590 إصابة بفيروس كورونا، أمس الأول الثلاثاء.