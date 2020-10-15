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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عز يستأنف «هجمة مرتدة» بعد العودة من الإسماعيلية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
أحمد عز
أحمد عز
محمد قدري
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استأنف الفنان أحمد عز، تصوير أحدث مسلسلاته «هجمة مرتدة» خلال الساعات الماضية، بعد عودته من محافظة الإسماعيلية بعد الانتهاء من تصوير عدة مشاهد من فيلمه الآخر «كيرة والجن»، الذي يقدمه مع النجم كريم عبدالعزيز.

وقارب عز، على الانتهاء تماما من تصوير أحداث المسلسل الذي يشارك في الموسم الرمضاني القادم، ويقدم دور شاب مصري كان يعمل في العراق، واستغلته إحدى القوى الظلامية الخارجية، لكن تتواصل معه المخابرات المصرية ويرد إليهم الضربة قاضية.

"هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من هند صبري، وهشام سليم، وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.

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