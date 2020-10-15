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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع غينيا الإستوائية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج،
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أهمية دفع العلاقات الثنائية مع غينيا الإستوائية إلى مستوى جديد، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون العملي في إطار مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك)، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

وقال بينج- في رسائل متبادلة مع نظيره في غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو، بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين- إنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين الصين وغينيا الإستوائية، مشيرا إلى أنه منذ تفشي وباء "كوفيد-19"، وقفت الصين والدول الإفريقية، بما في ذلك غينيا الاستوائية، معا لمكافحة الوباء وبذلتا كل ما في وسعهما لحماية حياة الناس، ما أثرى الصداقة الصينية-الإفريقية.

من جانبه، قال رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نجويما مباسوجو إنه في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة، يتمسك البلدان بموقف مشترك لحماية مبادئ التعددية والحوار والتشاور، فضلا عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحماية المصالح المشتركة.

وأكد أوبيانج استعداد بلاده للعمل مع الصين لمواصلة تعميق التعاون والعلاقات الودية بين الجانبين.

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