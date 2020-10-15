كريم عبدالعزيز ومكي يجتمعان بالجلسة الأولى لتحضير «الاختيار 2»

تواجد النجم كريم عبدالعزيز، مساء أمس، في جلسة التحضيرات الأولى للجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» مع المخرج بيتر ميمي، والمؤلف هاني سرحان.وانتهى كريم، أمس، من حضور تكريم والده المخرج محمد عبدالعزيز، بأكاديمية الفنون، واتجه إلى مقر الاجتماع التحضيري للعمل، وتم وضع الخطوط العريضة للمسلسل الجديد بالاتفاق مع سرحان وميمي.وكان الفنان أحمد مكي، عقد جلسة عمل خاصة مع المخرج بيتر ميمي، خلال الأيام الماضية، للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصية التي سيقدمها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، فيما انتظر عودة كريم عبدالعزيز، من الإسماعيلية لبدء الجلسات المجمعة وهو ما حدث بالأمس.ويعكف المؤلف هاني سرحان، على كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، بعد أن سلم الـ10 حلقات الأولى من العمل لشركة "سينرجي"، فيما يجري المخرج، معاينة لمواقع التصوير المقرر أن ينطلق منها أول مشاهد العمل.وتناول المسلسل في جزئه الأول حياة العقيد الشهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.