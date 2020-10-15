رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم عبدالعزيز ومكي يجتمعان بالجلسة الأولى لتحضير «الاختيار 2»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:57 ص
كريم عبدالعزيز ومكي
كريم عبدالعزيز ومكي
محمد قدري
طباعة
تواجد النجم كريم عبدالعزيز، مساء أمس، في جلسة التحضيرات الأولى للجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» مع المخرج بيتر ميمي، والمؤلف هاني سرحان.

وانتهى كريم، أمس، من حضور تكريم والده المخرج محمد عبدالعزيز، بأكاديمية الفنون، واتجه إلى مقر الاجتماع التحضيري للعمل، وتم وضع الخطوط العريضة للمسلسل الجديد بالاتفاق مع سرحان وميمي.

وكان الفنان أحمد مكي، عقد جلسة عمل خاصة مع المخرج بيتر ميمي، خلال الأيام الماضية، للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصية التي سيقدمها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، فيما انتظر عودة كريم عبدالعزيز، من الإسماعيلية لبدء الجلسات المجمعة وهو ما حدث بالأمس.

ويعكف المؤلف هاني سرحان، على كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، بعد أن سلم الـ10 حلقات الأولى من العمل لشركة "سينرجي"، فيما يجري المخرج، معاينة لمواقع التصوير المقرر أن ينطلق منها أول مشاهد العمل.

وتناول المسلسل في جزئه الأول حياة العقيد الشهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

موضوعات متعلقة

«أمن البحيرة» يكشف حقيقة اختطاف طفل من والدته بدمنهور

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة: نيوزيلندا تتحول بالفعل بسبب تغير المناخ

«جوجل» يعيد شاب إلى أسرته بعد 12 عامًا من اختطافه

أستراليا ترصد مليون دولار مكافأة مقابل معلومات فى قضية مقتل سائحة ألمانية

النفطى يتراجع عن تدريب النجم الساحلى التونسى

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

الليلة.. مختارات غنائية رومانسية من أشهر الأوبرات العالمية

«سينما مصر» تكرم اسم نور الشريف وبوسى وأحمد فؤاد سليم

ورشة لتعلم «نسيج نول الكليم» ببيت السنارى.. اليوم

«يهود مصر القرائين» و«الغول».. جديد للكاتب أحمد زكريا عن دار روافد