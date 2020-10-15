إصابات كورونا تصل إلى 908 آلاف في إسبانيا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 908 آلاف و56 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس، بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19"، الذي يسببه فيروس كورونا، وصل إلى 33 ألفا و413، وقد تعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا.وأعلنت إسبانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19" في البلاد قبل حوالي 36 أسبوعا.