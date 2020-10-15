أسقف المنيا يستأنف عظته الأسبوعية اليوم

يلقي الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص؛ مساء اليوم الخميس ؛ عظته الأسبوعية بمقر مطرانية المنيا.ويشارك في الحضور عددا من الكهنة المطرانية؛ إلى جانب عددًا من الشعب القبطي؛ فيما تتخذ المطرانية كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من حيث التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.ولفتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.