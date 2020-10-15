ارتفاع إصابات كورونا في باكستان لـ321 ألفا و218

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 321 ألفا و218 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوزارة - وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6 آلاف و614 حالة.وأضاف أنه تم تسجيل 3 آلاف و258 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و15 ألفا و599 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3 آلاف و982 حالة، وفي العاصمة "إسلام أباد" 17 ألفا و681 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفا و464 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و101 ألف و237حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 140 ألفا و997 حالة في إقليم "السند".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.