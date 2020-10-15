«الاتصالات»: 9.89 مليون مشترك بالأرضي و96.58 مليون للمحمول في يونيو

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد مشتركي التليفون الأرضي سجل نحو 9.89 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 8.21 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها 1.68 مليون مشترك في حين سجل نحو 9.85 مليون مشترك خلال مايو الماضي بزيادة شهرية بلغت 40 ألف مشترك وزيادة خلال الربع الثاني بنحو 370 ألف مشترك.وأكد التقرير الذي انفرد "الدستور" بنشره بعد الحصول على نسخة منه، أن إجمالي عدد مشتركي التليفون المحمول سجل نحو 96.58 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 93.98 مليون مشترك عن نفس الفترة بزيادة سنوية بلغت 2.6 مليون مشترك في حين سجل تراجع شهري بلغ 160 ألف مشترك بعد وصول عدد مشتركي المحمول إلى 96.74 مليون مشترك بنهاية مايو السابق.وأوضح التقرير أن فودافون مصر احتلت المركز الأول بنحو 39.95 مليون مشترك تلتها شركة اورنج مصر بنحو 27.59 مليون مشترك ثم اتصالات مصر بعدد 20.54 مليون مشترك في حسن سجلت الشبكة الرابعة We نحو 8.4 مليون مشترك.وقال التقرير إن إجمالي سعة السنترالات الأرضية بلغت 25.02 مليون خط بنهاية يونيو الماضي وبلغت نسبة الخطوط الأرضية الشغالة مقارنة بالسعة الحالية نحو 39.01 % في حين سجل عدد مشتركي التليفون الأرضي في الحضر نحو 7.47 مليون مشترك مقابل نحو 2.28 مليون مشترك في الريف وبلغ عدد مشتركي المنازل نحو 8.49 مليون مشترك مقابل 1.14 مليون للقطاع التجاري ونحو 258.3 الف مشترك للقطاع الحكومي.وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الإنترنت الأرضي سجل نحو 7.99 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 6.88 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة سنوية بلغت 1.11 مليون مشترك وشهرية 140 ألف مشترك بعد أن سجل عدد المشتركين في مايو الماضي 7.85 مليون مشترك.وأكد التقرير أن إجمالي السعة الدولية للانترنت سجلت نحو 2565 مليار نبضة في الثانية في حين سجل عدد الطلبات انتظار على خدمات التليفون الأرضي والإنترنت نحو 283.2 ألف طلب وبلغت عدد السنترالات 1511 سنترال منها 1052 سنترال في القري في حين بلغت كثافة تليفون الأسرة بالريف 12.46 % مقابل 15.32 % في الحضر.