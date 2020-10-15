67 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 67708 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 7.31 مليون اليوم الخميس.وقالت الوزارة إن الوفيات الناجمة عن إصابات كوفيد-19 ارتفعت بواقع 680 إلى 111266.وتجاوزت الهند حاجز السبعة ملايين إصابة يوم الأحد، مضيفة مليون حالة في 13 يوما فقط. ويوجد في الهند ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يقترب الرقم من ثمانية ملايين.