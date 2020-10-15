وزيرا خارجية أمريكا والسعودية يبحثان بواشنطن الاستقرار الإقليمي

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الليلة الماضية، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بالعاصمة الأمريكية واشنطن أهمية العلاقات الثنائية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال شراكات أمنية واقتصادية وشعبية واسعة.جاء ذلك خلال اجتماعهما؛ تزامنا مع إطلاق الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن الجانبين اتفقا على دفع الأهداف الاقتصادية والأمنية من خلال مجموعات العمل حول الدفاع والاقتصاد والتعاون في مجالات الطاقة والتبادل الثقافي.وأضافت أن الحوار الاستراتيجي أكد مجددا على الالتزامات الثنائية لمواجهة تهديدات إيران للأمن والازدهار الإقليمي والسعي لحل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن، وتعزيز الأمن البحري والحدودي، منوهة إلى اهتمام الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته السعودية نحو تحويل اقتصادها بموجب خطة رؤية 2030.