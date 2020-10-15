الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة شباب من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بيت لحم.وافادت مصادر أمنية لوكالة وفا الفلسطينية، بأن الاحتلال اعتقل انس ماهر جودة، ومعتز نزيه بداونة، وهما من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومحمد عواد عواد (٢١عاما) من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.