الصين: أمريكا تقوض الاستقرار فى مضيق تايوان

قالت الصين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقوض السلم والاستقرار في مضيق تايوان بشكل خطير وذلك بعدما أبحرت مدمرة أمريكية عبر المضيق في ظل تصاعد التوتر بين بكين وتايبه.وقال تشانج تشونهوي المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، في بيان، إن الجيش الصيني راقب السفينة الأمريكية (بيري) بينما كانت تقوم بما وصفته البحرية الأمريكية بأنه "عبور روتيني لمضيق تايوان".وأضاف تشانج أنه يجب على الولايات المتحدة وقف تصريحاتها الاستفزازية وتصرفاتها في مضيق تايوان.وقال إن الجيش الصيني سيدافع بكل حزم عن سلامة أراضي البلاد وسيحفاظ على السلم والاستقرار في مضيق تايوان.