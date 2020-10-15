12 قتيلًا فى هجوم غربى إثيوبيا

إن مئات المدنيين تشردوا نتيجة العنف وطلبت السلطات الإقليمية فتح تحقيق.

لقي 12 شخصا حتفهم في منطقة ميتاكال بغرب إثيوبيا، في هجوم مسلح في أعقاب اغتيال شقيق مسئول محلي.وأفادت مصادر محلية بأن من بين الضحايا نساء وأطفالا وأن الهجوم وقع في منطقة شهدت الشهر الماضي هجومين راح ضحيتهما 45 شخصًا.ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية، دعوة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونن الناس في منطقة ميتاكال لحمل السلاح دفاعًا عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في المنطقة "يدمي القلب".وقالت جمعيات حقوقية إثيوبية