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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى رقم قياسى جديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:37 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
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سجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تمت إضافة 6638 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ صباح اليوم الخميس.

وقد سجلت أمس 5.132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع كبير للإصابات لم يحدث منذ شهر أبريل الماضي ذروة تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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