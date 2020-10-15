ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى رقم قياسى جديد

سجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تمت إضافة 6638 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ صباح اليوم الخميس.وقد سجلت أمس 5.132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع كبير للإصابات لم يحدث منذ شهر أبريل الماضي ذروة تفشي الوباء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.