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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا ووفاة واحدة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:12 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حاجز الـ100 حالة للمرة الثالثة هذا الشهر، بسبب اكتشاف إصابات جماعية في مدينة بوسان ومنطقة سول العظمى.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و988 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن هناك 95 إصابة محلية والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة واحدة بكورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 439 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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