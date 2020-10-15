منوشين: يجب أن يكون «تيك توك» شركة أمريكية آمنة وإلا سيتم إغلاقه

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الخميس إن اتفاق الولايات المتحدة مع "تيك توك" لا يزال قيد الإعداد، لكن يجب حماية الأمن الرقمي للمستخدمين.وردت شركة "بايت دانس"، وهي الشركة الأم لتطبيق تيك توك، على تهديدات أمريكية بحظر التطبيق من خلال إبرام اتفاق تجريبي الشهر الماضي لإنشاء شركة فرعية في الولايات المتحدة وستكون مملوكة جزئيًا لكل من "أوراكل" و"وول مارت".وقال منوشين لشبكة فوكس نيوز:"حدد الرئيس أن هناك مشكلة تتعلق بالأمن القومي. نريد أن نتأكد من أن معلومات الأمريكيين الموجودة على هواتفهم آمنة، وكذلك معلوماتهم الشخصية لذلك تفاوضنا بشأن ما نعتقد أنه صفقة جيدة للغاية لتحويل هذا إلى شركة أمريكية، وسيكون أمامنا واحدة من نتيجتين.. إما أن يصبح ذلك شركة آمنة وأمريكية وإلا سيتم إغلاق (التطبيق)".يشار إلى أن تيك توك هو إحدى أشهر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، ويستخدمه حوالي 100 مليون شخص في الولايات المتحدة.