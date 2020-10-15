وفيات كورونا فى المكسيك تقترب من 85 ألفا

قالت وزارة الصحة في المكسيك في الساعات الأولى من اليوم الخميس، إنها سجلت 4.056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 478 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 829.396 حالة والوفيات إلى 84.898.وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.