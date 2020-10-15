إصابات كورونا فى أفريقيا تقترب من 1.6 مليون

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وصل إلى 1.592.549 حالة.وأضاف المركز، في بيان له، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في أفريقيا وصل إلى 38.868، لافتا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1318132 حتى الآن.وقال المركز إن أكثر الدول الأفريقية تضررًا من المرض هي جنوب أفريقيا والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.