البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و27235 حالة إصابة جديدة.وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بـ"كوفيد-19" و151 ألفا و747 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.