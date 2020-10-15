بعد ضبط المتهمين.. «الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة عن واقعة سحل وقتل فتاة المعادى (صور)

والسابق ضبطه واتهامه فى القضايا الآتية:



كما تبين من خلال التحريات قيامه بارتكابه الواقعة بمشاركة نجل ابن خالته ويدعى محمد أسامة محمد جلال وشهرته "محمد الصغير"، مواليد ١٩٨٧، ويعمل فرد أمن ومقيم بشارع الملكة – كفر طهرمس – بولاق الدكرور.



والسابق اتهامه فى القضايا التالية:

- القضية رقم 989 لسنة 2016م العبور- مخدرات.

- القضية رقم 9305 لسنة 2015م الهرم -مخدرات.

- القضية رقم 835 لسنة 2010م بولاق الدكرور سلاح بدون ترخيص.



عقب تقنين الإجراءات وضبط المذكورين وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب خطف الحقيبة باستخدام السيارة المضبوطة ومن بينها الواقعة محل ضبطهما حيث قررا حال سيرهما بمكان الواقعة شاهدا المجنى عليها وبحوزتها الحقيبة، فاقتربا منها حيث كان يقود السيارة الأول وقام الثانى بخطف الحقيبة من المجنى عليها والتى قامت بالإمساك بها، حيث اصطدمت بالسيارة أثناء ذلك وسقطت أرضا وسحبت لمسافة مع السيارة أثناء فرارهما.



وأضافا بقيامهما بأخذ متعلقاتها من أدوات المكياج واحتفاظ الأول بها بمسكنه وتخلصهما من الحقيبة بإلقائها بأحد الأماكن

وبإرشادهما تم ضبط متعلقات المجنى عليها.



وجارى مناقشة المتهمين عن وقائع أخرى ارتكبوها بذات الأسلوب وجارى اتخاذ اللازم قانونا والعرض على النيابة العامة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التفاصيل الكاملة عن واقعة سحل وقتل فتاة المعادى مريم محمد بعد القبض على المتهمين فى الجريمة.وتبلغ لقسم شرطة المعادى بتواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعى 86 والقناه المعادى حيث تبين وجود جثة لسيدة تدعى مريم محمد على، 24 سنه، موظفة بالبنك الأهلى، ومقيمه بالمعادى، مصابة بجرح بالرأس بنزيف دموى من الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والأيدى وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها تحوى أدوات مكياج وحافظة جلديه بها أوارق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول.وبالفحص وبسؤال شاهد الواقعة أفاد بمشاهدة ميكروباص أبيض اللون يستقله شخصان قام المرافق للسائق بخطف حقيبة يد المجنى عليها وأثناء ذلك اصطدمت بالسيارة وسقطت أرضا وأصيبت وحدثت وفاتها، وقام مستقلى السيارة بالهروب من مكان الواقعة ومن خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة أمكن تحديد السيارة المستخدمه فى الواقعة والتى تبين أنها غير واضحة الأرقام.ولكن تم التوصل لخط سيرها بمنطقة دار السلام وتبين أنها سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل أرقام ب د / 5922 ماركة ملك المدعو محمد عبد العزيز محمد أمين وشهرته "حماصه"، مواليد ١٩٦٩، سائق ومقيم مصر القديمة، السابق ضبطه واتهامه فى عدد 6 اتهامات أخرهم القضية رقم 9865 لسنة 2012م قصر النيل سرقة، حيث أمكن التوصل أنه يقوم بإيجار السيارة لسائقين من بينهم سائق يعمل بها بخط الجيزة دار السلام يدعى وليد عبد الرحمن فكرى عبد الرحمن وشهرته "وليد السويفى"، مواليد ١٩٨٦، سائق ومقيم أسطبل عنتر بمصر القديمة.- القضية رقم 19768 لسنة 2009م مصر القديمة مخدرات.- القضية رقم 7469 لسنة 2008م الدقى مخدرات.