مادورو: فنزويلا بدأت بالفعل تجارب اللقاح الروسى ضد كورونا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، أن بلاده بدأت تجارب اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لوباء كوفيد-19، وأن بالفعل هناك 2000 متطوع لهذا الأمر.وقال مادورو: "اللقاح الروسي بالفعل في فنزويلا، وبدأت الاختبارات وهناك ألفي متطوع".وأوضح مادورو، في وقت سابق، أن ابنه وشقيقته شاركا في التجارب السريرية، وأنه بنفسه سيكون من ضمن متلقي اللقاح في التجارب الشاملة.وفي بداية الشهر الجاري، وصلت الدفعة الأولى من لقاحات "سبوتنيك في" إلى فنزويلا قادمة من روسيا، وبذلك كانت فنزويلا أول دولة في النصف الغربي للكرة الأرضية تشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح.وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.وأكدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق، أن لقاح "سبوتنيك V" حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.