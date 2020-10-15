مصادر أمنية: المتهمان بقتل فتاة المعادى «أبناء خالة» ومن أصحاب السوابق (صور)
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:14 ص
كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة عن المتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي بعد القبض على المتهمين، السائق في البداية ثم المتهم الثاني منذ قليل من قبل قوات الشرطة.
وأكد المصادر، أن المتهمين الاثنين من أصحاب السوابق، حيث إن أحدهما مقيم في مصر القديمة والأخر في بولاق الدكرور، وهما في الأصل أقارب فهما أولاد خالة.
وأضافت المصادر، أن المتهمين كونا تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف وذلك باستخدام سيارة ميكروباص يقودها أحدهما، حيث يقترب من الضحية ويخطف الآخر الحقيبة من المجني عليها، ثم يفرا هاربين.
في ذات السياق كان مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أكد أنه تم القبض على متهم جديد في واقعة سحل فتاة وقتلها بالمعادي، بعد أن تم ضبط السابق خلال الساعات الماضية والذي تبين أنه مسجل خطر، وكان تم حبسه على ذمة قضيتين وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، من القبض عليه حال اختباءه في محافظة أخرى خارج نطاق العاصمة، ثم خرجت مأمورية أخرى وتمكنت من ضبط المتهم الجديد وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة قتل فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولا سرقة حقيبتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجني عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهما على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكد المصادر، أن المتهمين الاثنين من أصحاب السوابق، حيث إن أحدهما مقيم في مصر القديمة والأخر في بولاق الدكرور، وهما في الأصل أقارب فهما أولاد خالة.
وأضافت المصادر، أن المتهمين كونا تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف وذلك باستخدام سيارة ميكروباص يقودها أحدهما، حيث يقترب من الضحية ويخطف الآخر الحقيبة من المجني عليها، ثم يفرا هاربين.
في ذات السياق كان مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أكد أنه تم القبض على متهم جديد في واقعة سحل فتاة وقتلها بالمعادي، بعد أن تم ضبط السابق خلال الساعات الماضية والذي تبين أنه مسجل خطر، وكان تم حبسه على ذمة قضيتين وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، من القبض عليه حال اختباءه في محافظة أخرى خارج نطاق العاصمة، ثم خرجت مأمورية أخرى وتمكنت من ضبط المتهم الجديد وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة قتل فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولا سرقة حقيبتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجني عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهما على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.