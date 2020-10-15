مصادر أمنية: المتهمان بقتل فتاة المعادى «أبناء خالة» ومن أصحاب السوابق (صور)

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة عن المتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي بعد القبض على المتهمين، السائق في البداية ثم المتهم الثاني منذ قليل من قبل قوات الشرطة.وأكد المصادر، أن المتهمين الاثنين من أصحاب السوابق، حيث إن أحدهما مقيم في مصر القديمة والأخر في بولاق الدكرور، وهما في الأصل أقارب فهما أولاد خالة.وأضافت المصادر، أن المتهمين كونا تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف وذلك باستخدام سيارة ميكروباص يقودها أحدهما، حيث يقترب من الضحية ويخطف الآخر الحقيبة من المجني عليها، ثم يفرا هاربين.في ذات السياق كان مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أكد أنه تم القبض على متهم جديد في واقعة سحل فتاة وقتلها بالمعادي، بعد أن تم ضبط السابق خلال الساعات الماضية والذي تبين أنه مسجل خطر، وكان تم حبسه على ذمة قضيتين وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، من القبض عليه حال اختباءه في محافظة أخرى خارج نطاق العاصمة، ثم خرجت مأمورية أخرى وتمكنت من ضبط المتهم الجديد وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة قتل فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولا سرقة حقيبتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجني عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهما على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.