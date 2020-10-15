إيران تستثنى السجناء السياسيين من الإفراج بسبب كورونا

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، استثناء إيران للسجناء السياسيين من الإفراج المؤقت بسبب فيروس كورونا المستجد.وأكد الأمين العام أن "إيران أعادت السجناء المصابين بفيروس كورونا لزنزانات مكتظة بدلا من الحجر الصحي، كما تلقينا تقارير تثبت موت سجناء إيرانيين بعد إهمالهم بالحبس الانفرادي".واختتم جوتيريش أن "معتقلو سجن طهران يتعرضون للتعذيب ويجبرون على الإدلاء باعترافات كاذبة، وأننا قلقون إزاء مصير أكثر من 7000 معتقل بينهم نساء في سجن بطهران، حيث إن إيران ارتكبت انتهاكات جسيمة وقتلت مئات المتظاهرين مؤخرًا".