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محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بندر بن سلطان يعزى «عريقات» فى وفاة ابن شقيقته

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:52 ص
صائب عريقات
صائب عريقات
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تلقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات برقية تعزية في ابن شقيقته خالد عريقات، من رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز.

كما تمنى الأمير بندر السلامة والشفاء العاجل لصائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، تقدم عريقات بجزيل الشكر للأمير بندر على حسن العزاء بوفاة ابن شقيقته، وكذلك عميق الامتنان لدعواته بالشفاء من فيروس كورونا.

وكان عريقات قد أعلن في 8 أكتوبر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".

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