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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تويتر» يغلق الحساب الشخصى للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:13 ص
تويتر
تويتر
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أعلنت شركة "تويتر"، أنها أغلقت الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، بسبب انتهاكها قوانين منصة التغريدات القصيرة.

وأشارت منصة التواصل الاجتماعي، إلى أن ماكناني نشرت تغريدة تتعلق بقضية تخص المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر، قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في الثالث من نوفمبر المقبل، بهدف التأثير على النتائج.

وكانت "تويتر" و"فيسبوك" قد حظرتا نشر مقال لصحيفة "نيويورك بوست" تعلق باتهامات وجهت لنجل بايدن في التدخل بشؤون أوكرانيا، عندما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

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