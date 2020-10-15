النيجر تستقبل نائبة وزير الخارجية الإيطالية

استقبل الرئيس النيجري يوسفو محمدو، اليوم الخميس، نائبة وزير الخارجية الإيطالية إيمانويلا كلوديا ديلري.وقالت الدبلوماسية الإيطالية في تصريح عقب اللقاء، إنها بحثت مع الرئيس النيجري عددًا من المواضيع التي تتعلق بالتعاون الثنائي خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تهريب المهاجرين إلى جانب قضايا الإقليمية ودولية.