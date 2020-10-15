توجو: 23 إصابة بفيروس كورونا

سجّلت توجو خلال الـ24 ساعة الماضية، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة في توجو أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.972 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 50 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.