أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

تحدث الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، عن اتجاهه للتمثيل وكيف بدأ هذا الأمر، وذلك وفي حوار سابق له مع مجلة الموعد.يقول محمود ياسين: «كان لي أخ أكبر يصطحبني معه لمشاهدة الأفلام السينمائية، وفي تلك المرحلة أحسست بأن لدي الرغبة في التمثيل لأعبر عن ذاتي، ولأقلد الممثلين الذين كنت أراهم في الأفلام، وبدافع هذه الرغبة اندفعت إلى الاشتراك في حفلات السمر التي كانت تقيمها فرقة الكشافة في المدرسة».يكمل ياسين: «كنت مع زملائي في الإعدادية، ورحنا نقدم الحفلات والاسكتشات، ومع تزايد هوايتي للتمثيل تمكنت من تكوين أول فرقة تمثيل في المدرسة، وما لبث بعض الأساتذة أن اشتركوا فيها».يتابع: «وعندما انتقلت للمرحلة الثانوية جمعت هواية التمثيل بيني وبين سمير عصفور المخرج المسرحي، فكونا معًا فرقة تمثيل مدرسية ورحنا نقدم رواية في مسرح المدرسة، إلى أن تخرج سمير وانتقل للجامعة، ومضيت أنا أقدم المسرحيات وآتي بمن يخرجها».يواصل: « وحين تخرجت من المدارس الثانوية آثرت أن أدخل كلية الحقوق في جامعة القاهرة حتى أبقى قريبًا من المسارح الكبيرة التي كنت أسمع وأقرأ عنها».