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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يرهن مصير المفاوضات مع بروكسل بنتائج القمة الأوروبية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:42 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأربعاء، أنه سيحسم قراره بشأن مواصلة المفاوضات التجارية الشاقة لمرحلة ما بعد بريكست، من عدمه، بناء على "نتائج" قمة أوروبية مرتقبة يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

وجاء إعلان جونسون عقب مباحثات هاتفية أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعدما كان تباحث مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من دون أن ينجح الاتصال في إعطاء دفع جديد للمحادثات المتعثّرة منذ أشهر، في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه غير مستعد لإبرام اتّفاق "بأي ثمن".

وجاء في بيان لمكتبه الإعلامي أن "رئيس الوزراء أشار إلى وجود نية لإبرام اتفاق، لكنّه أعرب عن خيبته لرؤية أن أي تقدّم لم يتحقق في الأسبوعين الأخيرين".

وتابع البيان أن جونسون "ينتظر بفارغ الصبر نتائج القمة الأوروبية الخميس من أجل عرض الخطوات المقبلة للمملكة المتحدة، على ضوء الإعلان الذي أصدره في السابع من سبتمبر".

وكان جونسون قد أبدى حينها رغبته بإبرام اتفاق "بحلول 15 أكتوبر، موعد القمة الأوروبية".

ويبدو في ظل هذه الظروف أنّ القمة غير الرسمية المرتقبة في 16 نوفمبر والتي كانت مخصصة بالأصل لملف علاقات بروكسل مع الصين، أمست موعدًا نهائيًا جديدًا.

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