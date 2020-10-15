«الغذاء والدواء الأمريكية» توافق على أول علاج للإيبولا

أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) اليوم الخميس عقار إنمازيب الذي أنتجته شركة ريجينيرون كأول علاج توافق عليه الإدارة لعلاج عدوى فيروس الإيبولا في البالغين والأطفال.وإنمازيب مزيج من ثلاثة أجسام مضادة أحادية النسيلة. وقالت الإدارة إن العقار جرت تجربته على 382 مريضًا من البالغين والأطفال ممن أكدت التحاليل إصابتهم بفيروس الإيبولا من سلالة زائير في تجربة سريرية.