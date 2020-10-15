تركيا: وفاة 107 وإصابة 40 ألفا بالمجال الصحى بكورونا
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:58 ص
أعلنت وزارة الصحة التركية عن وفاة 107 عاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابة 40 ألفا آخرين بفيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بـ(كوفيد 19).
وارتفع عدد الإصابات بنسبة 50% في مدينة إسطنبول بينما تراجع بنسبة 60 % في العاصمة أنقرة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وارتفع عدد الإصابات بنسبة 50% في مدينة إسطنبول بينما تراجع بنسبة 60 % في العاصمة أنقرة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.