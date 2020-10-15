الإفتاء تعلق على جريمة فتاة المعادى: يستحقون عقوبة مشددة فى الدنيا والآخرة
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:09 ص
أميرة العنانيطباعة
تصدرت جريمة قتل فتاة المعادي، مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أوجعت قلوب الجميع مطالبين بسرعة القبض على المجرمين وعقوبتهم.
وعلقت دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، مدونة: «التحرش جريمة نكراء والمتحرشون بالقول أو الفعل مجرمون مستحقون للعقوبة المشددة في الدنيا والآخرة».
وعلقت دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، مدونة: «التحرش جريمة نكراء والمتحرشون بالقول أو الفعل مجرمون مستحقون للعقوبة المشددة في الدنيا والآخرة».