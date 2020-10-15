حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 15 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من أي شبهة أو أي عمل غير قانوني أو من تصرفات طائشة، وحاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية.عاطفيًا: حاول عدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة عن الشريك، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.صحيًا: خير الأمور الوسط، لا تحرم نفسك كثيرًا من الطعام الذي تشتهي تناوله.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.