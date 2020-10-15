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محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 15 أكتوبر 2020

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:19 ص
برج العذراء
برج العذراء
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين.

عاطفيًا: تشكو سلوك الزوج أو الحبيب وتتذمّر، إلاّ أنّ النصيحة هي في التهدئة وعدم صبّ الزيت فوق النار.

صحيًا: ثابر على العمل بروية، وادرس خطواتك جيدًا، وحافظ على أعصابك الباردة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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