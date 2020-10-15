حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 15 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يضيء هذا اليوم على مسألة مالية تنجزها، أو يتحدث عن فرصة مهنية مهمة جدًا قد تتلقاها.عاطفيًا: لا تحقد على الحبيب إذا انتقدك، بل انتظر هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعًا دقيقًا.صحيًا: الألم في الظهر سببه كثرة الجلوس، وعدم القيام بحركات رياضية تخفف من ذلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.