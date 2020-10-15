حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 15 أكتوبر 2020
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:48 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يوم ضاغط يثير بعض الحساسيات، ويجعلك تواجه أوضاعًا دقيقة، فتحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات العالقة تحت وطأة الغضب.
عاطفيًا: عليك أن تراقب الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا يثير الريبة.
صحيًا: الصحة من أغلى ما تملك، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء.
الثور
مهنيًا: تخفّ الاحتكاكات مع الزملاء، ويتركز البحث على أمور تتعلق باستثمارات تبقى محور اهتمامك.
عاطفيًا: تعبر عن عواطفك بسهولة كبيرة وتجد نفسك في الموقع المناسب فتلتقي من يناسب أحلامك.
صحيًا: كأنك تحاول الانتحار في إهمال وضعك الصحي ولا مبالاتك بالنتائج مستقبلًا.
الجوزاء
مهنيًا: يضيء هذا اليوم على مسألة مالية تنجزها، أو يتحدث عن فرصة مهنية مهمة جدًا قد تتلقاها.
عاطفيًا: لا تحقد على الحبيب إذا انتقدك، بل انتظر هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعًا دقيقًا.
صحيًا: الألم في الظهر سببه كثرة الجلوس وعدم القيام بحركات رياضية تخفف من ذلك.
السرطان
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى جو متشنّج يجب أن تنتبه له أكثر من العادة، وحاول ألا تختلط بالزملاء كثيرًا تفاديًا لإثارة المشاكل.
عاطفيًا: لا تفرض آراءك بالقوة على الشريك، فهو أيضًا له آراؤه ويجب أن تستمع إليها وتحترمها.
صحيًا: لا تكثر من تناول الطعام مساء، ولا تقلله كثيرًا، بل حاول أن تكون عادلًا.
الأسد
مهنيًا: قد تضطرب أوضاعك المادية بعض الشيء، وتميل إلى الحذر في التعاطي في الشأن العام.
عاطفيًا: صراحتك الزائدة مع الحبيب قد تجرحه وتبعده عنك وتسبب له الإحباط والنفور منك.
صحيًا: يثير نشاطك اللامعهود استغراب المحيطين بك، وقد فاتهم أنه ثمرة الرياضة اليومية المكثفة.
العذراء
مهنيًا: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين.
عاطفيًا: تشكو سلوك الزوج أو الحبيب وتتذمّر، إلاّ أنّ النصيحة هي في التهدئة وعدم صبّ الزيت فوق النار.
صحيًا: ثابر على العمل بروية، وادرس خطواتك جيدًا، وحافظ على أعصابك الباردة.
الميزان
مهنيًا: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.
عاطفيًا: الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائمًا في كل خطواتك.
صحيًا: تنشغل في إيجاد حلّ لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك.
العقرب
مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من أي شبهة أو أي عمل غير قانوني أو من تصرفات طائشة، وحاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية.
عاطفيًا: حاول عدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة عن الشريك، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.
صحيًا: خير الأمور الوسط، لا تحرم نفسك كثيرًا من الطعام الذي تشتهي تناوله.
القوس
مهنيًا: تعرف طريق النجاح جيدًا وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة.
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك كثيرًا، فهو يمرّ ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.
صحيًا: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء.
الجدي
مهنيًا: الأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة من قبل أحد الزملاء الحسود من نجاحك الباهر، فتحاشاه.
عاطفيًا: تغيّر أسلوبك وتبدّل في طريقة تعاملك مع الشريك وتسعى إلى تجديد العلاقة وتطويرها.
صحيًا: استفد من أوقات فراغك لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيد صحتك.
الدلو
مهنيًا: يوم مميز يشير إلى وعد يتحقق أو إلى مصالحة أو تفاهم على مشروع أو إلى اختبار جديد.
عاطفيًا: الأمور تسير على خير ما يرام بشأن قرار مصيري تتخذه والشريك قريبًا، وتكون نتائجه إيجابية أكثر من المتوقع.
صحيًا: يوم مناسب جدًا للذهاب بنزهة في الطبيعة أو القيام بالنشاطات الترفيهية.
الحوت
مهنيًا: تتحسن أوضاعك تدريجًا، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.
عاطفيًا: كُن متسامحًا ولو أنّ النصيحة هي في التشبّث بمواقفك إذا كنت مقتنعًا أنك على حق.
صحيًا: تزاول بعض الألعاب الرياضية الجماعية الخفيفة التي تعيد إليك جزءًا من رشاقتك.
الحمل
مهنيًا: يوم ضاغط يثير بعض الحساسيات، ويجعلك تواجه أوضاعًا دقيقة، فتحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات العالقة تحت وطأة الغضب.
عاطفيًا: عليك أن تراقب الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا يثير الريبة.
صحيًا: الصحة من أغلى ما تملك، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء.
الثور
مهنيًا: تخفّ الاحتكاكات مع الزملاء، ويتركز البحث على أمور تتعلق باستثمارات تبقى محور اهتمامك.
عاطفيًا: تعبر عن عواطفك بسهولة كبيرة وتجد نفسك في الموقع المناسب فتلتقي من يناسب أحلامك.
صحيًا: كأنك تحاول الانتحار في إهمال وضعك الصحي ولا مبالاتك بالنتائج مستقبلًا.
الجوزاء
مهنيًا: يضيء هذا اليوم على مسألة مالية تنجزها، أو يتحدث عن فرصة مهنية مهمة جدًا قد تتلقاها.
عاطفيًا: لا تحقد على الحبيب إذا انتقدك، بل انتظر هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعًا دقيقًا.
صحيًا: الألم في الظهر سببه كثرة الجلوس وعدم القيام بحركات رياضية تخفف من ذلك.
السرطان
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى جو متشنّج يجب أن تنتبه له أكثر من العادة، وحاول ألا تختلط بالزملاء كثيرًا تفاديًا لإثارة المشاكل.
عاطفيًا: لا تفرض آراءك بالقوة على الشريك، فهو أيضًا له آراؤه ويجب أن تستمع إليها وتحترمها.
صحيًا: لا تكثر من تناول الطعام مساء، ولا تقلله كثيرًا، بل حاول أن تكون عادلًا.
الأسد
مهنيًا: قد تضطرب أوضاعك المادية بعض الشيء، وتميل إلى الحذر في التعاطي في الشأن العام.
عاطفيًا: صراحتك الزائدة مع الحبيب قد تجرحه وتبعده عنك وتسبب له الإحباط والنفور منك.
صحيًا: يثير نشاطك اللامعهود استغراب المحيطين بك، وقد فاتهم أنه ثمرة الرياضة اليومية المكثفة.
العذراء
مهنيًا: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين.
عاطفيًا: تشكو سلوك الزوج أو الحبيب وتتذمّر، إلاّ أنّ النصيحة هي في التهدئة وعدم صبّ الزيت فوق النار.
صحيًا: ثابر على العمل بروية، وادرس خطواتك جيدًا، وحافظ على أعصابك الباردة.
الميزان
مهنيًا: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.
عاطفيًا: الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائمًا في كل خطواتك.
صحيًا: تنشغل في إيجاد حلّ لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك.
العقرب
مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من أي شبهة أو أي عمل غير قانوني أو من تصرفات طائشة، وحاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية.
عاطفيًا: حاول عدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة عن الشريك، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.
صحيًا: خير الأمور الوسط، لا تحرم نفسك كثيرًا من الطعام الذي تشتهي تناوله.
القوس
مهنيًا: تعرف طريق النجاح جيدًا وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة.
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك كثيرًا، فهو يمرّ ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.
صحيًا: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء.
الجدي
مهنيًا: الأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة من قبل أحد الزملاء الحسود من نجاحك الباهر، فتحاشاه.
عاطفيًا: تغيّر أسلوبك وتبدّل في طريقة تعاملك مع الشريك وتسعى إلى تجديد العلاقة وتطويرها.
صحيًا: استفد من أوقات فراغك لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيد صحتك.
الدلو
مهنيًا: يوم مميز يشير إلى وعد يتحقق أو إلى مصالحة أو تفاهم على مشروع أو إلى اختبار جديد.
عاطفيًا: الأمور تسير على خير ما يرام بشأن قرار مصيري تتخذه والشريك قريبًا، وتكون نتائجه إيجابية أكثر من المتوقع.
صحيًا: يوم مناسب جدًا للذهاب بنزهة في الطبيعة أو القيام بالنشاطات الترفيهية.
الحوت
مهنيًا: تتحسن أوضاعك تدريجًا، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.
عاطفيًا: كُن متسامحًا ولو أنّ النصيحة هي في التشبّث بمواقفك إذا كنت مقتنعًا أنك على حق.
صحيًا: تزاول بعض الألعاب الرياضية الجماعية الخفيفة التي تعيد إليك جزءًا من رشاقتك.