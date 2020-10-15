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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشحة ترامب للمحكمة العليا: مسألة عفو الرئيس عن نفسه «غير محسومة»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:44 ص
إيمي كوني باريت
إيمي كوني باريت
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قالت مرشحة الرئيس الأمريكي لعضوية المحكمة العليا إيمي كوني باريت، إن مسألة تمكن الرئيس من العفو عن نفسه "غير محسومة".

وتعرضت باريت لأسئلة من النواب خلال جلسات استماع في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ قبل التصويت على قبول ترشيحها للمنصب، وخصوصا حول ما قاله الرئيس دونالد ترامب حين أعلن أن لديه "سلطة مطلقة" للعفو عن نفسه في إطار صلاحياته التنفيذية المتعلقة بالرأفة.

وحول سؤال عما إذا كان الرئيس يمكنه أن يعفو عن نفسه إذا كان مدانا، أجابت باريت أن "المسألة لم تحدث أبدا في تاريخ التقاضي" وأضافت أن "هذا الأمر قد يطرأ وقد لا يحدث.. لكنه سيستدعي تحليلا قانونيا بشأن نطاق سلطة العفو" وقالت إنها لا تستطيع التصريح برأي في ذلك الشأن "لأن التصريح سيكون في قضية غير محسومة لم تواجهها في خبرتها القضائية".

وأشارت باريت إلى أن أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة "لا يمكنها التحكم" في ما إذا كان أي رئيس سينصاع لأحكامها.

وسعت باريت أيضا اليوم إلى تهدئة مخاوف الديمقراطيين من أنها ستكون من الداعمين بشكل تلقائي لإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي أقره باراك أوباما المعروف باسم (أوباما كير) في قضية ستنظرها المحكمة العليا في العاشر من الشهر القادم، ووعدت بأن تكون "منفتحة على التفكير" في هذا الأمر.

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